GUANGZHOU. Arantxa Rus heeft voor het eerst in haar tennisloopbaan de tweede ronde bereikt van een WTA-toernooi. De zeventienjarige tennisster uit Monster won gisteren in Guangzhou in drie sets van de Belgische Yanina Wickmayer. Rus had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in China. De linkshandige speelster won begin dit jaar nog het juniorentoernooi van de Australian Open.