Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Gesprek met schrijver Adriaan Veerman, die een boek schreef over het misschien wel beroemdste dorp van Nederland: Volendam. Op zoek naar het geheim van het succes van Volendam, én naar de schaduwzijden die daarmee verbonden zijn. Verder wordt tijdens de Algemene Beschouwingen de fractievoorzitter van de PvdA, Mariëtte Hamer, gevolgd. Lukt het haar de partij uit het slop te halen? Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Reportage over de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, één van de grootste begraafplaatsen ter wereld. Ruim achtduizend bevrijders liggen er sinds de Tweede Wereldoorlog begraven. Naast de vele slachtoffers, zijn ook veel vermisten te betreuren. Om ook de herinnering aan hen levend te houden, is een campagne begonnen om deze vermisten te ‘adopteren’. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Verslag van de Algemene Beschouwingen en een reportage over oudere werklozen die zelf projecten opzetten om werk te genereren. Ned.2, 22.15-22.55u.

praatprogramma

De wereld draait door. Onder de gasten: Seth Gaaikema, die ruim 50 jaar ‘in het vak’ zit. Hij staat weer in het theater. Zanger Marco Borsato brengt zijn nieuwe album Wit Licht onder de aandacht. Giel Beelen assisteert Matthijs van Nieuwkerk. Ned.3, 19.30-20.20u.

Pauw & Witteman. Gast is o.m. Jan Ykema. Hij won tijdens de Winterspelen van Calgary in 1988 zilver op de 500 meter. Ykema beëindigde zijn schaatscarrière in 1989 en raakte daarna verslaafd aan cocaïne. Nu keert hij echter terug op de schaatsbaan als coach. Ned.1, 23.05-0.00u.

documentaire

49 up. Documentaire van Michael Apted (de regisseur van o.a. Rome en Gorillas in the Mist) over een groep mensen die hij al volgt sinds hun zevende levensjaar. Toen bracht hij voor het eerst een groep van 12 kinderen bijeen uit alle lagen van de bevolking om met hen te praten over hun leven en wat ze verwachtten van de toekomst. Sindsdien heeft hij de groep elke zeven jaar opnieuw ontmoet om te zien wat er van hun dromen en verwachtingen geworden is en om hun nieuwe vooruitzichten te peilen. In dit zevende deel van de reeks zijn de kinderen van weleer 49 jaar oud. Canvas, 22.25-0.00u.

informatief

Dawn Gets Naked. De Britse schrijfster en tv-presentatrice Dawn Porter beoefent participerende journalistiek en geeft zichzelf ook letterlijk bloot op zoek naar het ontstaan van de in haar ogen perverse ideeën over het vrouwelijk lichaam in de schoonheidsindustrie. BBC 2, 22.00-23.00u.

Dat kan beter. Serie populair-wetenschappelijke programma’s waarin specialisten zich over een probleem buigen. Afl.: Oorlog kan beter! De wereld zou toch een stuk beter af zijn zonder oorlog. Geen conflicten meer die met geweld beslecht worden. Maar dit Utopia lijkt nog ver weg. In de tussentijd zou het mooi zijn als we de oorlogen die toch gevochten worden zo goed mogelijk voeren. Minder doden, kortere duur en geen milieuschade. Ned.2, 22.50-23.25u.

Who do you think you are? De Engelse acteur David Suchet (Hercule Poirot) reist door Europa om het raadsel van zijn familiegeschiedenis te ontrafelen en te achterhalen wanneer en door wie de naam Suchedowitz werd veranderd in Suchet. Waren zijn voorouders Duits, Russisch of kwamen zij uit Estland? BBC 1, 22.00-23.00u.

De vrije gedachte: Bijna zo erg als de Denen. Publicist Max Pam en historica Amanda Kluveld praten met de Britse historicus Jonathan Israel, die aan de Universiteit van Oxford Nederlandse geschiedenis doceert. Aan de hand van televisiefragmenten met onder anderen Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali, prinses Máxima en cabaretier Hans Teeuwen worden kwesties doorgenomen die Nederland na de moorden op Fortuyn en Van Gogh in beroering brachten. Ned.2, 23.20-0.05u.

amusement

Room 101. Gasten houden een, vaak geestig, pleidooi om dingen die zij haten voorgoed van de wereld te verwijderen. Icoon Bruce Forsyth stelt voor dat te doen met schreeuwende vrouwelijke televisiepresentatoren. BBC 2, 23.00-23.30u.

drama

Silent witness. Britse politieserie rond drie forensisch pathologen. In de aflevering Hippocratic oath worden na een ongeluk waarbij een lijkwagen is betrokken twee doden gevonden in de lijkkist. Onderzoek leidt naar een ziekenhuis en een kinderchirurg met een uitzonderlijke moraliteitsscore. Ned.1, 21.20-23.05u.

sport

NOS Paralympische Spelen. Samenvattingen van de Spelen voor gehandicapten in Peking. Ned.2, 19.20-19.55u. en BBC 2, 20.00-21.00u.

UEFA Champions League: Manchester United - Villareal. Voorbeschouwing, rechtstreeks verslag met analyse tijdens de rust en nabeschouwing. Presentator in de studio is Tom Egbers, bij hem is analyticus Youri Mulder. Presentator vanuit Manchester is Jack van Gelder. Het commentaar wordt verzorgd door Jeroen Grueter. Ned.3, 20.14-22.55u.

UEFA Champions League: overige wedstrijden. Samenvattingen van de overige duels: o.m. Barcelona-Sporting Lissabon, Dinamo Kiev-Arsenal, Juventus-Zenit Sint-Petersburg en Real Madrid-Bate Borisov. Ned.3, 23.01-23.42u.