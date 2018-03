Technologiebedrijf HP schrapt 24.600 banen

Technologiebedrijf Hewlett-Packard schrapt wereldwijd 24.600 banen als onderdeel van de integratie van Electronic Data Systems (EDS). HP kocht de automatiseerder in mei voor 14 miljard dollar, bijna 10 miljard euro.

Met het bezuinigen op arbeidsplaatsen hoopt HP jaarlijks 1,8 miljard dollar te besparen. Beide bedrijven hebben nu samen zo’n 320.000 werknemers.

HP kocht EDS om zijn winstmarge te verhogen en de concurrentie aan te gaan met het Amerikaanse IBM, dat marktleider is op het gebied van ICT-dienstverlening (jaaromzet 54 miljard dollar). HP, groot geworden met pc’s en printers, zette vorig jaar met ICT-diensten 16,6 miljard dollar om. EDS heeft een jaaromzet van 22 miljard dollar.

Maandag maakte HP bekend hoe de reorganisatie eruit gaat zien. Het aantal geschrapte banen komt neer op 7,5 procent van het personeelsbestand van de combinatie. Volgens analisten zou hierbij een rol kunnen spelen dat HP dure Amerikaanse arbeidsplaatsen van EDS wil verplaatsen naar goedkopere landen.

EDS wordt geïntegreerd met bestaande HP-onderdelen, liet HP-topman Mark Hurd weten. Er verdwijnen de komende drie jaar daarom arbeidsplaatsen bij beide bedrijven. Hurd verwacht dat van de 24.600 banen die verdwijnen, de helft gedurende de reorganisatie weer opnieuw wordt ingevuld. De herstructurering kost het bedrijf eenmalig 1,7 miljard dollar aan vertrekpremies.

HP is actief in 170 landen en circa de helft van de ontslagen valt bij werknemers in de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk in welke mate de Nederlandse medewerkers van HP en EDS getroffen worden door de herstructurering. HP telt 4.000 Nederlandse werknemers, EDS ongeveer 1.600. Volgens een woordvoerder van HP vergaderen de Europese ondernemingsraden van beide bedrijven eind september over de herstructurering. Daarna krijgen de Nederlandse werknemers te horen of hier ook arbeidsplaatsen verdwijnen.