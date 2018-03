Spanje verbiedt opvolger Batasuna

Madrid, 17 sept. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft de politieke partij ANV (Nationalistische Baskische Actie) gisteren verboden wegens banden met de Baskische terreur- en afscheidingsbeweging ETA. Eerder had het hof de partij al verboden mee te doen aan de parlementsverkiezingen in maart. Het verbod betekent dat de partij, die ongeveer 400 raadsleden in gemeenten in Baskenland en Navarra heeft, wordt ontbonden en dat op haar bezittingen beslag wordt gelegd. Justitie had om het verbod gevraagd omdat ANV de rol van het al verboden Batasuna, de politieke tak van de ETA, had overgenomen.