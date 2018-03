SP: gaswinst van Shell en Esso moet naar zorg, leraar en agent

Agnes Kant: „Deze regering zit op de handen. En ergerlijker, ze geeft voortdurend een mooiere voorstelling van zaken dan de cijfers rechtvaardigen. Hoe kan Bos nou beweren dat niemand er op achteruit hoefde te gaan? Ik heb wel eens de indruk dat bewindslieden denken: als ik zeg ergens iets aan te doen, of iets als probleem erken, dan is het probleem al opgelost.”

„Neem die paar conciërges voor scholen in veertig wijken. Als je iets echt belangrijk vindt, zorg je dat iedere school in Nederland een conciërge heeft. Dit is louter symboolpolitiek, net als al dat gepraat over prachtwijken.”

„Zelf zal ik pleiten tegen de belasting voor ouderen, het afschaffen van de bijstand voor jongeren tot 27 jaar en de bezuinigingen op de bijzondere ziektekosten. Bovendien is het schandalig dat deze jubelbegroting ouderen en chronisch zieken niet ontziet. Bij onze alternatieve begroting zit een plan voor de ziektekostenverzekering waarbij de nominale premie van 1.100 naar 400 euro gaat. Ook willen wij een heffing invoeren waarmee meer van de gigantische winsten die Shell en Esso met het gas opstrijken, ten goede komt aan de publieke sector: zorg, onderwijs, agenten.”