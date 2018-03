Sligro wil EM-Té en Golff samenvoegen

Veghel, 17 sept. Groothandels- en supermarktconcern Sligro onderzoekt samenvoeging van zijn twee winkelformules Golff en EM-Té tot EM-Té. Dat meldde Sligro vandaag. De EM-Té-keten zal na samenvoeging bestaan uit 140 supermarkten, waarvan 80 winkels in eigen beheer en 60 in beheer van zelfstandige ondernemers. De beslissing over de samenvoeging zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van volgend jaar.