Slechte zomer voor autoverkopers

Brussel. In de zomermaanden is de verkoop van nieuwe auto`s in de Europese Unie sterk verminderd. De verkoop in juli was ruim 7 procent lager dan een jaar geleden, in augustus was het zelfs bijna 16 procent minder. De daling komt door afgenomen vertrouwen van consumenten in de economie en door de aanhoudend hoge brandstofprijzen, meldde de Europese organisatie van autofabrikanten ACEA gisteren. Dit jaar zijn tot nu toe ruim 10 miljoen nieuwe auto`s op de weg gekomen, bijna 4 procent minder dan het jaar ervoor. Vooral in West-Europa daalden de autoverkopen, hoewel Nederlandse dealers met 379.000 stuks nog een kleine stijging noteerden van ruim 1 procent.