Situatie van Roma is smet op geweten EU

Kist met lichaam van 11-jarig Romameisje Cristina wordt weggedragen nadat ze op 19 juli verdronk bij het Italiaanse Napels. De onbekommerde reacties van strandgangers leidde tot een fel debat in Italië. Foto Reuters

AFP