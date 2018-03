Shell evacueert haar personeel uit Nigeria

Lagos. Oliemaatschappij Shell heeft maandag in Nigeria werknemers geëvacueerd van olie-installaties na een aanval door rebellen eerder op de dag. Daarbij werd een bewaker gedood en raakten vier personen gewond. De aanval vond plaats op het Alakiri-pompstation in de zuidelijke Nigerdelta. Shell zou daarna meer dan 100 werknemers hebben geëvacueerd van olie-installaties in het gebied. De aanval is opgeëist door de rebellenbeweging MEND, die vecht voor gelijke rechten voor de bevolking van de Nigerdelta. De groep is verantwoordelijk voor een groot aantal aanslagen op oliepijpleidingen en ontvoeringen van buitenlandse medewerkers.