Schrijfster Anna Enquist stopt

Anna Enquist, pseudoniem van Christa Widlund-Broer, zet een punt achter haar schrijverschap. Dat zegt zij in een interview in het oktobernummer van Opzij. Op 10 oktober verschijnt Enquists nieuwe roman Contrapunt, een ode aan haar dochter Margit die in 2001 op 27-jarige leeftijd op de Dam in Amsterdam werd doodgereden door een vrachtwagen. Ze zegt in het maandblad dat ze op een breekpunt staat nu dit werk is voltooid. Enquist is behalve schrijfster ook psychoanalytica en pianiste. Haar schrijverschap ontstond begin jaren negentig als vervanging van het pianospelen, waarin ze naar eigen zeggen niet meer het niveau kon bereiken dat ze wilde. Na de dood van haar dochter ging ze weer pianospelen. „Nu ik weer meer speel, heb ik die vervanging niet meer nodig”, aldus Enquist. (NRC)