School is schaal kwijt na ?fraude? bij voetbal

Een betreurenswaardig misverstand. Zo noemt basisschooldirecteur Cees Ruitenberg uit Bovenkarspel het feit dat één van de speelsters in het meisjeselftal van groep acht (de keepster) eigenlijk al in de brugklas zat toen ze met haar team het landelijke KNVB Schoolvoetbaltoernooi won vorig schooljaar. Het gaat om de katholieke basisschool Willibrordus.

Gevolg van het misverstand is dat het team de gewonnen schaal moet inleveren van de KNVB, iets wat in het 102-jarig bestaan van het kampioenschap nog nooit is vertoond. Ruitenberg schrijft de meisjes, die inmiddels allemaal van de basisschool af zijn, vandaag een brief om ze het trieste nieuws te vertellen en te verzekeren dat het niet om fraude ging, zoals op internet valt te lezen.

Hoe ging het dan? Er was onduidelijkheid over het reglement van de KNVB, legt Ruitenberg uit. Daarin staat dat ‘dispensatiespelers’ zijn toegestaan, ofwel kinderen van dertien jaar die zijn blijven zitten. Ruitenberg: „Er staat dat dispensatiespelers ‘mogen aantreden namens dezelfde school als de andere teamleden’. Onze voetballeiding – vrijwilligers – heeft ‘namens dezelfde school’ geïnterpreteerd als: ook als ze al van school af zijn.” De keeper is immers net zo oud als een kind dat is blijven zitten.

Na wat brieven over de interpretatie van het reglement heeft Ruitenberg maandag te horen gekregen dat zijn meisjeselftal bij nader inzien is gediskwalificeerd. „Het is vooral erg voor de meisjes. Ze hadden zo goed gepresteerd.”