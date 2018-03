Schalke 04 en Hertha winnen eerste duel in UEFA-Cuptoernooi

NICOSIA. Voetbalclub Schalke 04 heeft gisteren het eerste duel in de eerste ronde van het UEFA-Cuptoernooi gewonnen. Op Cyprus versloeg de club van trainer Fred Rutten Hapoel Nicosia met 4-1. Bij Schalke, dat door Atletico Madrid werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, stond Orlando Engelaar in de basis. Hertha BSC had in de eerste ronde een stroeve start. Pas in de tweede helft lukte het de ploeg in Berlijn afstand te nemen van het Ierse St. Patrick`s: 2-0.