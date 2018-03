Sarkozy: actie tegen piraten

De Franse president Nicolas Sarkozy heeft opgeroepen tot „internationale mobilisatie” tegen toenemende piraterij voor de kust van Somalië. Sarkozy’s oproep komt nadat Franse speciale eenheden voor de tweede keer binnen een half jaar Franse gijzelaars hebben bevrijd uit handen van Somalische piraten. De bevrijdingsoperatie vond gisternacht plaats in het noorden van Somalië. Piraten hadden een zeiljacht met twee opvarenden gekaapt. De actie werd uitgevoerd vanaf een Frans fregat in de buurt. Volgens een verklaring van het Elysée is daarbij één piraat om het leven gekomen en zijn er zes gevangengenomen. Gistermiddag zetten de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU een eerste stap richting een Europese marinemissie voor de kust van Somalië. (AFP, Reuters)