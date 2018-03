Ruzie tussen Volkswagen en Porsche

Bij Europa’s grootste autofabrikant, Volkswagen, heeft de overname door branchegenoot Porsche tot een forse bestuurlijke rel geleid. Porsche heeft gisteren zijn belang van 31 procent van de aandelen Volkswagen uitgebreid naar 35 procent, waarmee het bedrijf de meerderheid van de stemmen kan uitoefenen. Porsche wil dit aandeel nog voor het einde van dit jaar opvoeren naar 51 procent.

Volkswagen is bang onder Porsche zijn onafhankelijkheid te verliezen. Die is vastgelegd in een speciale Volkswagenwet, maar Porsche heeft die met succes aangevochten bij de Europese Commissie. Volkswagen lijkt zich daar weinig van aan te trekken.

Tijdens een commissarissenvergadering van Volkswagen afgelopen vrijdag blokkeerde de raad een samenwerking tussen Porsche en Audi, een Volkswagen-dochter. De hoofdrol in de bestuurlijke rel werd opgeëist door Ferdinand Piëch, niet alleen voorzitter van de raad van commissarissen van Volkswagen, maar ook voor 47 procent eigenaar van Porsche. Tot ontsteltenis van de overige leden van de Porsche-clan en voorzitter Wendelin Wiedeking van Porsche, koos Piëch de kant van Volkswagen en blokkeerde de samenwerking.

Voor de 40.000 werknemers van Volkswagen die gisteren in Wolfsburg demonstreerden is Piëch nu de grote held. Maar Wiedeking verwijt hem dat er een onwerkbare situatie dreigt te ontstaan. Hoe lang Piëch zijn verzet nog kan volhouden is een open vraag. De deelstaat Nedersaksen (20 procent aandeelhouder van Volkswagen) zou voor Porsche willen kiezen in de ‘Audi-affaire’, en dan zou het verzet van Piëch kansloos zijn. In de Duitse pers wordt gespeculeerd dat Piëch Wiedeking zou willen vervangen door Martin Winterkorn, de huidige bestuursvoorzitter van Volkswagen.