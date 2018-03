Rijk geworden van melkplas

Sander voormolen

Henk Hoogwegt was oprichter van de Hoogwegt Groep, een van de grootste handelsbedrijven in zuivelproducten ter wereld. Hij overleed vrijdag onverwachts, tijdens een vakantie in Portugal. Hij werd 75 jaar.

Tijdens zijn leven schuwde Hoogwegt de publiciteit. Liever bleef hij op de achtergrond om in alle rust zijn werk te kunnen doen. En ook na zijn dood zet die radiostilte zich voort. Directe collega’s en zakenpartners van Hoogwegt onthouden zich van commentaar, wegens de wens van de familie om ‘terughoudend’ te zijn naar de media.

Henk Hoogwegt werd geboren op 11 oktober 1932 als zoon van een Rotterdamse aannemer. In 1965 richtte hij de Hoogwegt Groep op, een onderneming die handelde in zuivelproducten. Het waren de Europese boterberg en de melkplas die Henk Hoogwegt een fortuin opleverden. Vorig jaar nog noteerde hij met een geschat vermogen van 222 miljoen euro plaats 124 in de Quote 500 van rijkste Nederlanders.

De Hoogwegt Groep wist slim in te spelen op het melkquotum dat de Europese Unie in 1984 invoerde. Door wereldwijd overschotten in zuivelproducten zoals melkpoeder, weipoeder, boter, kaas en lactose op te kopen en die elders weer te verkopen, kon goed geld worden verdiend. Om de melkprijs voor Europese boeren op peil te houden golden er in de EU exportrestituties voor zuivelproducten die verkocht werden buiten de EU. De Hoogwegt Groep pikte door de handel een aardig graantje van deze subsidie mee. Het bedrijf zou in de eerste vijf jaar van het nieuwe millennium 260 miljoen euro aan landbouwsubsidies hebben opgestreken.

Jaarlijks verhandelt het bedrijf zo’n 700 miljoen kilo melkproducten. De omzet van Hoogwegt Groep over 2007 was 1,9 miljard euro, de winst bedroeg 29,8 miljoen. Het bedrijf van nog geen 300 werknemers heeft kantoren over de hele wereld. Veel grote voedingsbedrijven zoals Nestlé, Kraft en Danone zijn klant bij de Hoogwegt Groep.

Hoewel de handel in zuivelproducten hem veel opleverde, realiseerde Henk Hoogwegt zich al vroeg dat hij het risico moest spreiden. Hij richtte daartoe in 1980 de investeringsmaatschappij Bracamonte op, vernoemd naar de straat waar hij woonde. Via Bracamonte stapte hij in de vishandel door in 1997 de Kennemervis Groep op te kopen. Ook werd hij zo exploitant van de broodjes- en koffieketen Hot ’n Cold, met filialen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Schiphol en Nijmegen.

Vorig jaar deed Henk Hoogwegt een stap terug, waarbij hij werd opgevolgd door oud-landbouwminister Cees Veerman. Veerman is nu president-commissaris van de Hoogwegt Groep, commissaris van Bracamonte Seafood en directeur van de investeringmaatschappij Bracamonte.

Hoogwegt investeerde ook in golfbanen. In 1984 begon hij met de aanleg van een golfbaan met 36 holes bij Groesbeek. Later kocht hij ook de banen in Nunspeet, Margraten en ’t Sybrook bij Enschede. Maar meer dan een mooie investering was het niet voor Hoogwegt. In een interview met Het Financieele Dagblad in 2003 zei hij nooit verliefd te zijn geweest op golf en dat ook nooit te zullen worden. „Ik kan er ook niets van. Ik heb er geen geduld voor.”