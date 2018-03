Regionale tv spoort onschuldigen op

Twee onschuldige mensen zijn in één week tijd gedupeerd door regionale opsporingprogramma’s.

Team West van TV West en Bureau Brabant van Omroep Brabant vertoonden beelden van mensen die van diefstal en pinpasfraude werden beticht. De politie vroeg om hun opsporing. Het bleken echter onschuldigen.

De fout berust bij de politie, die verkeerde beelden van beveiligingscamera’s aanleverde. De redacties van de twee programma’s betreuren de fout en zullen het beeldmateriaal voortaan strikt controleren.

Door de uitzending van Team West van 9 september werd een 19-jarige Katwijkse in verband gebracht met zakkenrollerij. De politie leverde daartoe beelden aan van een beveiligingscamera van een Blokker-filiaal in Leiden. Ze zag daarbij over het hoofd dat de blonde Katwijkse niet voldeed aan het signalement van de verdachte, die omschreven is als donkerharig met een getinte huid.

De verantwoordelijke politiefunctionaris, Theo Meus, noemt het „een onverklaarbare menselijke fout.” Volgens hem ligt het niet aan de procedures: „We behandelen al drie jaar honderd zaken op jaarbasis en is het de eerste keer dat het misgaat.”

Bureau Brabant bracht op 15 september een onschuldige vrouw in verband met pinpasfraude. Die fout ontstond doordat de tijdsopname van de beveiligingscamera niet synchroon liep met die van de pinautomaat.

Politiefunctionaris Peter Boots: „We moeten nog beter gaan kijken of de beelden overeenkomen met de geleverde informatie.”

Beide omroepen hebben excuses aangeboden.