Redding van AIG onverantwoord risico

De grote Amerikaanse verzekeraar American International Group (AIG) stond aan de rand van de afgrond. Zonder de reddingsoperatie van 85 miljard dollar van de Federal Reserve (de Fed, het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) zouden de financiële markten opnieuw een harde klap hebben opgelopen. Maar nu zal ieder kwakkelend Amerikaans bedrijf om hulp gaan bedelen, en het geld van de belastingbetalers zal waarschijnlijk nooit meer worden terugverdiend.

De traditionele verzekeringsactiviteiten van AIG – die volgens een verklaring van het concern dinsdagavond laat toereikend gekapitaliseerd waren – staan onder grote druk, door de gevoeligheid van het bedrijf voor kredietderivaten, die tot miljarden aan afschrijvingen en eisen met betrekking tot een versterking van het onderpand hebben geleid.

Het ten onder laten gaan van dit deel van het concern zou Wall Street opnieuw tientallen miljarden dollars hebben gekost, omdat sommige firma’s bezittingen hebben die voor een deel van hun waarde afhankelijk zijn van de kredietverzekering door AIG. Sommige niet-financiële bedrijven hadden ook getroffen kunnen worden.

Bovendien zijn het Amerikaanse ministerie van Financiën, de Fed en andere toezichthouders de chaos nog niet vergeten toen de markten weer opengingen, nadat ze het minder belangrijke Lehman Brothers dit weekeinde failliet hadden laten gaan.

Maar de steunoperatie doet alle positieve signalen die voortvloeiden uit de weigering om Lehman te helpen, weer teniet. Na de reddingsoperatie voor zakenbank Bear Stearns in maart van dit jaar en de recente quasi-nationalisatie van de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac leek het er even op dat de federale overheid een streep in het zand wilde trekken.

Deze nieuwe reddingsoperatie zal het lastig maken de steunoproepen voor de autoproducenten uit Detroit en andere kwakkelende bedrijven te weerstaan.

Ten aanzien van Bear Stearns is er tenminste nog een kans dat de Fed met zijn bezit aan twijfelachtige obligaties uiteindelijk nog op break-even zal uitkomen. Fannie en Freddie zouden de overheid zelfs nog wat geld kunnen opleveren, ook al moeten ze op den duur worden gesloten.

Maar bij AIG neemt de kwetsbaarheid voor zeer giftige hypotheekobligaties een groot deel van het gat voor haar rekening, dat wel eens 70 tot 80 miljard dollar zou kunnen bedragen, of zelfs nog meer. Het is moeilijk in te zien hoe de overheid dat gat kan dichten, in de hoop al dat geld weer terug te verdienen, ook al neemt zij AIG in feite over. Dat zorgt ervoor dat deze reddingsoperatie een voorbeeld is van het nemen van onverantwoord grote risico’s (moral hazards).

Richard Beales