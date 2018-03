Radio Voorkeur

Oba Live. Naima El Bezaz vertelt over haar nieuwe roman Het gelukssyndroom waarmee ze psychische ziektes bespreekbaar wil maken. Verder aandacht voor de expositie The Power of Cartoons in Eindhoven met werk van Gregorius Nekschot en Bas van der Schot en voor crowdsourcing de verzamelnaam voor het tappen van ideeën van de ‘online community’. Hoe crowdsourcing werkt, vertelt Joost Dekkers, oprichter van het innovatief platform Battle of Concepts. Radio 5, 19.02-21.02u.

Kunststof. NRC-correspondent en publicist Miriam Sluis praat over haar boek Zoutrif waarin ze diep ingaat op de koloniale geschiedenis van Curaçao. Ned.1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Helga Walop praat over haar roman Vluchtplaats, over een schrijfster die in de week van haar literaire debuut haar vader verliest. Radio 6, 20.02-22.00u.

Casa Luna. Gesprek met de Rotterdamse havenwethouder Mark Harbers, VVD-lid en voortrekker van het Rotterdam Climate Initiative. Met Frank du Mosch kijkt hij terug op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen en praat over de plannen van de Deltacommissie. Radio 1, 0.02-0.45u.