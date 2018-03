?Raad voor Cultuur is geen lobbyclub?

De Raad voor Cultuur moet zich niet opstellen „als een lobbyclub voor de kunst.” Dat zegt minister Plasterk (Cultuur) in een vraaggesprek met deze krant. Hij vindt dat zijn belangrijkste adviesorgaan zich opstelde „als een vooruitgeschoven post van het kunstenveld”.

Plasterk: „Ik ga er met de Raad een serieus gesprek over voeren. Ze hebben me in mei verrast door in hun subsidieadvies voor de kunstinstellingen 26 miljoen meer uit te geven dan ik als budget had gesteld. Ik moet blind op ze kunnen varen”, zegt hij. „Zij zijn de experts en ik moet op hen kunnen rekenen. Dan helpt het niet als ik geen antwoord krijg op mijn vraag.”

Plasterk presenteerde gisteren het nieuwe kunstsubsidieplan 2009-2012. Dat zou veel blije gezichten moeten geven, want hij had miljoenen extra te verdelen. Toch was er de laatste maanden veel commotie. Zo nam het Fonds voor de Podiumkunst omstreden besluiten over muziekgezelschappen, maar de minister heeft geen zeggenschap over hun besluit. En toen de Raad in zijn advies het beschikbare budget overschreed, zei Plasterk dat er geen extra geld was. In een nieuw advies schrapte de Raad alle verhogingen. Plasterk wijkt nu van dat advies af door wel subsidieverhoging te geven, vooral in de regio.

Plasterk noemt het geen correctie, maar is wel kritisch. „Het is niet zomaar een beetje adviseren. Als een instelling het oneens is met wat ik beslis, moet ik me bij wijze van spreken voor de rechter op hen kunnen verlaten.”

Els Swaab, voorzitter van de Raad, spreekt van „een misverstand”. „De Raad lobbyt niet, maar vond dat meer geld nodig was.”

