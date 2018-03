Raad van State: kabinet ontwijkt problemen

Politieke besluiten: je kunt proberen er maatschappelijke problemen mee te voorkomen. Maar je kunt je als bestuurder ook bezighouden met het verminderen van de negatieve gevolgen van het uitstellen van politieke besluiten. Dat laatste, schrijft de Raad van State in zijn reactie op de Miljoenennota van gisteren, is een slecht idee.

En dat is precies wat het kabinet doet, schrijft de raad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt zullen vooral bij zorg, onderwijs en politie problemen opleveren. Binnen deze sectoren bestaat al een grote „vervangingsvraag”, en op een krappe arbeidsmarkt zijn ze nauwelijks opgewassen tegen de „zuigkracht vanuit het bedrijfsleven”.

Het personeelsprobleem bij de publieke dienstverlening is een van de voorbeelden die de raad geeft van het ontbreken van toekomstgericht beleid. De raad ziet geen bevredigende antwoorden op de vraag hoe Nederland het hoofd moet bieden aan de gevolgen van de verslechterende conjunctuur, de vergrijzende bevolking en de wereldwijde financiële instabiliteit. Dat komt niet omdat het kabinet niet ziet dat die problemen er zijn, schrijft de raad. De Miljoenennota geeft „treffend weer voor welke opgave ons land de komende jaren staat”.

Het kabinet is er juist trots op dat Nederland in een turbulente wereld overeind blijft. De werkloosheid is laag, de staatsschuld ook, er is een begrotingsoverschot, de meeste Nederlanders gaan er niet op achteruit. Maar, suggereert de raad, het is een momentopname die verbergt dat op termijn grote problemen opdoemen.

Die tevredenheid is volgens de raad ook gebaseerd op een wat rooskleurige benadering. Het zal, schrijft de raad, „een zware opgave zijn om blijvend de beoogde 2 procent economische groei te realiseren” waaraan het kabinet vasthoudt. Ook leunt het kabinet te sterk op de volgens de raad stijgende aardgasprijzen. „Door deze stijging vertekenen de – tijdelijke – gasbaten in steeds sterkere mate het beeld van de overheidsfinanciën en de houdbaarheid ervan.” Er is een „grotere behoedzaamheid nodig dan waarvan de Miljoenennota 2009 blijk geeft”, concludeert de raad.

Het kabinet ziet de begroting van 2009 juist als hét teken van de eigen behoedzaamheid. In een reactie op de raad schrijft minister Wouter Bos (Financiën, PvdA): „Het kabinet is zich zeer bewust van de tijdelijkheid en eindigheid van de aardgasinkomsten.” Wat aan het gas wordt verdiend, gaat naar het aflossen van de staatsschuld. De reactie van Bos op de overige kritiek van de Raad loopt langs dezelfde lijnen: we delen uw probleemanalyse, maar uw verwijt dat wij geen oplossingen bedenken is onterecht. Waarna een samenvatting volgt van maatregelen die volgens de raad juist onvoldoende effect sorteren.

Kritiek op de benadering van grote problemen is niet nieuw – bij de presentatie van zijn jaarverslag gebruikt vicevoorzitter Tjeenk Willink van de raad altijd harde woorden. De afgelopen jaren hebben veel deskundigen er al op gewezen dat dit kabinet niet voortvarend is met structurele hervormingen van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de bereikbaarheid van de Randstad en de toekomst van de energievoorziening.

Het lijstje onderwerpen laat ook zien dat gebrek aan doortastendheid niet iets is waar alleen de huidige coalitie mee worstelt. De complexiteit en omvang van de problemen en de vaak tegenstrijdige belangen zorgen bij deze dossiers al jaren voor een politieke gevoeligheid die moeilijk is te hanteren – zeker in een land waar om te regeren altijd compromissen nodig zijn.

Die situatie lijkt de komende jaren niet te veranderen. Politici breken zich – met een schuin oog naar de peilingen – vooral het hoofd over hoe er na de volgende verkiezingen überhaupt een levensvatbare coalitie te vormen zal zijn, laat staan een coalitie waarbinnen voor al die complexe problemen structurele oplossingen kunnen worden bedacht en uitgevoerd.