De politie in Maastricht heeft vier verdachten aangehouden nadat een hotelgast maandag melding maakte van een python in de wc van zijn kamer. De slang was door het riool naar boven gekropen. In een kamer beneden werden ook gekko’s, pijlgifkikkers, vuursalamanders, boa’s, vogelspinnen en een babykrokodil gevonden. (ANP)