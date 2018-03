PVV: alleen het hardere kaftje is goed aan deze begroting

Geert Wilders: „Het is allemaal ver onder de maat. Dit is het slechtste kabinet ooit. Het lijkt wel of ze het contact met de werkelijkheid zijn verloren. Er wordt veel te veel geld verspild aan die Vogelaarwijken en asielzoekers. En er is te weinig geld beschikbaar voor lastenverlichting. Die 2,5 miljard heeft het kabinet alleen maar voor elkaar gekregen door de trukendoos open te trekken, door de financiële problemen door te schuiven naar 2010 en 2011. De criminaliteit wordt ook onvoldoende aangepakt. Die straatterroristjes kunnen hun gang maar gaan.”

„Wij hebben een tegenbegroting opgesteld waardoor er vier miljard lastenverlichting naar de burger gaat. De belastingen kunnen omlaag, we geven meer dan het kwartje van Kok terug aan de automobilist en de PVV vindt dat er een miljard extra naar de gezondheidszorg moet. Dat geld kunnen we makkelijk verdienen door fors te schrappen in de ontwikkelingssamenwerking, de kinderbijslag voor gezinnen met meer dan twee kinderen te beperken en cultuursubsidies af te schaffen.”

„Of er nog iets goeds is aan deze Miljoenennota? Ik geloof dat het kaftje dit jaar wat harder is. Verder kan ik echt niets bedenken.”