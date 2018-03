PvdA: solide en solidair, de regering is goed op stoom

Mariëtte Hamer: „Ik prijs deze begroting. In economisch onzekere tijden investeert onze minister van Financiën fors in werk, wijken, milieu, zorg en onderwijs. En dat zonder de staatsschuld te laten oplopen.”

„Solide en solidair, zo noem ik deze begroting. Deze regering is goed op stoom. Het is nu aan mij, en andere fracties in de Tweede Kamer, om daar een extra ‘push’ aan te geven. Om zo het vertrouwen bij de mensen te wekken. Want daar schort het nog wel aan.”

„Natuurlijk heb ik ook nog wel een paar noten op mijn zang. Zo zal ik de regering vragen een offensief in te zetten voor het beroepsonderwijs. Dat gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om meer bestuurlijke speelruimte voor gemeentes. Ik pleit voor ontschotting. Opdat bestuurders in staat worden gesteld de tweelingproblematiek van beroepsonderwijs en jeugdproblematiek aan te pakken.”

„Want als je de cijfers van het mbo en vmbo combineert, zie je dat één op de drie leerlingen afvalt; die moeten zonder diploma de arbeidsmarkt op. Dat zijn vaak dezelfde jongeren die op de wachtlijsten van de jeugdzorg staan.”

„Ook zal ik ingaan op de onzekerheid die de huidige financiële crisis bij de mensen veroorzaakt. Want het gaat mij niet alleen om werk en wijken, maar ook om de wereld. We moeten ons dus hardop afvragen wat Den Haag tegenover de verwoestende gevolgen van het superkapitalisme kan stellen.”