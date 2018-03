PSV is veel te zwak voor Atlético Madrid

Volkomen kansloos heeft PSV gisteren zijn eerste wedstrijd in de Champions League afgewerkt. Atlético Madrid had geen kind aan de Nederlandse kampioen. Het duel eindigde in Eindhoven met een 3-0 zege voor de Spaanse ploeg, maar dat was slechts een flauwe afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Na de eerste wedstrijd in de Champions League mag wel duidelijk zijn dat PSV te licht is voor het Europese topvoetbal. En als die conclusie voor de kampioen van Nederland geldt, hoe zit het dan met de rest van de Nederlandse clubs? Laten we er over zwijgen. Het verschil tussen de eredivisie en de top van Europa wordt, alleen al gezien de krachtsverhoudingen tussen PSV en Atlético Madrid gisteren, met het jaar groter.

PSV kwam er in eigen stadion niet aan te pas tegen de ploeg uit Madrid. Geen moment kwam Atético in gevaar tegen de Nederlandse kampioen. Waarom dan wekelijks zoveel opwinding over het Nederlandse clubvoetbal? Waarom dan zoveel ophef en zoveel gedoe en geldverspilling aangaande tv-uitzendrechten en wat zich verder in Nederlands hoogste klasse afspeelt? Waarom dan zoveel aandacht voor Nederlandse talenten en Nederlandse coaches? Het is toch niet meer dan gerommel in de marge. Het stelt vergeleken met wat zich in Spanje, Italië, Engeland, Duitsland, Portugal en Frankrijk steeds minder voor.

Topvoetbal wordt elders gespeeld. Daar wordt voetbal gespeeld zoals de échte universele liefhebber het wenst. Atlético Madrid is nota bene niet meer dan een Spaanse subtopper. Wat een aantal spelers van die ploeg liet zien, wordt in de Nederlandse competitie slechts bij hoge uitzondering vertoond. En het is echt niet alleen het kapitaal dat Spaanse clubs tot hun beschikking hebben wat doorslaggevend is, het is gewoon de mediterrane, exotische atmosfeer die spelers aantrekt. Vraag het Nederlandse Atléticoverdediger John Heitinga. Ajax is mooi, maar Atlético is veel mooier.

Zo zullen er nog velen volgen. Zoals mogelijk de PSV-talenten Ibrahim Afellay (22) en Nordin Amrabat (21), nog een of twee jaar en ze spelen in een groot voetballand. Tot dan toe zijn ze aangewezen op Europese wedstrijden als gisteren om hun talent aan te prijzen. De Mexicaanse Atléticotrainer José Aguirre zal allerminst onder de indruk zijn geraakt van genoemde omhoog geschreven PSV-talenten. Er is meer talent in de wereld.

Even aandoenlijk als lachwekkend is het spel van de spits Danny Koevermans bij PSV. Wanneer een trainer met Europese ambities, als Huub Stevens, zo’n speler moet opstellen is het verschil in kwaliteit tussen Nederland en Spanje wel aangetoond. Wat een verschil met de Argentijn Sergio Agüero bij Atlético, de schoonzoon van Maradona, die tweemaal scoorde.

De PSV’ers deden, dat moet gezegd, hun uiterste best tegen de Spaanse subtopper. Hun kan niets worden verweten. Ze konden niet beter. Soms kregen ze een kans op een doelpunt. Maar geen moment raakte de Spaanse ploeg daarvan onder de indruk. Atlético voldeed aan zijn opdracht: winnen. Het werd 3-0 voor de Madrilenen (tweemaal Agüero, eenmaal Maniche), maar als ze twee of drie doelpunten meer hadden gemaakt, had dat niemand verbaasd. PSV wacht nu Olympique Marseille en Liverpool in de Champions League. En dan is het echt over.