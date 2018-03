Ik wenschte dat ik dood waere, dat mijn vader nimmer stadhouder was geworden. Ik gevoele dat ik gene bekwaamheid genoeg hebbe om aan het hoofd van zovele zaken te zijn.’

Prins Willem V (1748-1806), de laatste stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, was een intelligente man. Hij was geïnteresseerd in kunst en cultuur, discussieerde met beroemde wetenschappers en luisterde naar muziekstukken die door Mozart voor hem werden gecomponeerd. Maar het liefst nog observeerde hij de gedragingen van de dieren uit zijn ‘ménagerie’, die onder andere bestond uit een zeldzame koningsgier, een giraffe en twee Indische olifanten: Hansje en Parkie.

Er was eigenlijk maar één terrein waar Willem V niets mee op had: politiek. Een hoveling heeft eens verklaard dat er op Willems werkkamer kasten stonden ‘die zó met nog niet afgewerkte staatsstukken volgepropt zaten, dat de deuren niet meer dicht konden’. Deze politieke onkunde maakte de stadhouder tot een tragisch figuur. Eind achttiende eeuw was de Republiek in woelig vaarwater terechtgekomen. Een grote groep burgers, ‘Patriotten’ genaamd, beschuldigde Willem V van vriendjespolitiek en slecht beleid. Er was krachtdadige leiding nodig om de zaken niet uit de hand te laten lopen, maar Willem kon die leiding niet geven. Hij was aangewezen op zijn trouwe aanhang van ‘Orangisten’. Die organiseerden op de verjaardag van de stadhouder een extra uitbundig en hierdoor provocerend feest: ‘Prinsjesdag’. Het mocht niet baten. De positie van de stadhouder werd steeds zwakker en op 18 januari 1795 vluchtte hij naar Engeland. Het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was een feit. Pas in 1958 werd Willem V bijgezet in de Koninklijke grafkelder van de Delftse Nieuwe Kerk (overigens wilde de voormalige koningin Wilhelmina daar niet bij zijn – ze vond dat Willem zijn volk in de steek had gelaten en vertikte het om achter de kist van een ‘sufferd’ aan te lopen).

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw wordt de opening van de Staten-Generaal ironisch genoeg ‘Prinsjesdag’ genoemd, als verwijzing naar de vroegere jaarlijkse dag vol Oranjeliefde. Het is de meest politieke dag van het jaar. Willem V zou er niets aan hebben gevonden.

Historicus Jaap Cohen onderzoekt het heden aan de hand van het verleden.