14 kleine teentjes knoflook2 eetlepels kappertjes (onder azijn)4-5 zoute ansjovisfilets onder oliegoede Franse rodewijnazijnzout en zwarte peperkorrelsolijfolie extra vergine

Zuid-Italianen maken vaak een pittige koude saus die ze serveren bij een contorno, een bijgerechtje van gekookte groenten, peulvruchten of witte rijst. Ook bij gekookt vlees of kip die over is van de vorige dag bijvoorbeeld doet deze pittige saus het goed. Snel gemaakt en de benodigde ingrediënten zijn in ieder Italiaans huishouden voorhanden.

Bereiding: Halveer de knoflookteentjes over de lengte en verwijder het vliesje en de groene kern. Snijd de gehalveerde tenen in plakjes en druk ze door een knoflookpers. Doe de knoflookpasta samen met de in stukjes gesneden ansjovisfilets en de kappertjes in een grote ruwstenen vijzel (lavasteen) en wrijf alles tot een homogene, zeer gladde massa.

Doe dit mengsel over in een kom, roer er 1 of 2 theelepels wijnazijn door en proef of er nog wat zout bij moet. Roer tenslotte lepelsgewijs olijfolie door de saus tot een lichtgebonden, romige saus is verkregen die pittig van smaak is.

Gebruik de saus liefst vrij snel, want na een uur of wat heeft ze de neiging haar binding kwijt te raken en uiteen te vallen. Dat is niet echt een ramp, want een restant kan de volgende dag met behulp van een garde of staafmixer in een handomdraai weer tot een lichtgebonden saus worden geklopt.

Florine Boucher

