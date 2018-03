Personeel vindt python in wc hotel

Maastricht, 17 sept. Personeel heeft maandagavond in de wc van een hotelkamer in Maastricht een python gevonden. Een hotelgast had bij de receptie gemeld dat er een grote levende slang in de toiletpot van haar kamer lag. Die bleek door het riool uit de aangrenzende kamer te zijn gekropen. Het personeel vond in die kamer ruim dertig exotische beesten, waaronder slangen, gekko`s, pijlgifkikkers, vuursalamanders, vogelspinnen en een babykrokodil. De politie hield in dit verband drie mannen en een vrouw uit Rome aan, die ook een wapen en verdovende middelen bij zich hadden, zo liet ze gisteren weten.