Pedofiel moet verhuizen

Gisteren zegde de Utrechtse kantonrechter de vrijgelaten pedoseksueel uit de wijk Overvecht de huur op. En wel omdat hij handelde in strijd met het ‘goed huurderschap’. De man wilde niet uit het flatgebouw verhuizen waar ook zijn slachtoffer woonde. En hij wilde alleen aan een oplossing meewerken als de verhuisvergoeding hoog genoeg was.Hier werd het huurrecht dus te hulp geroepen. De rechter halveert de gebruikelijke verhuisvergoeding omdat de man zelf mede oorzaak is van de “onhoudbare situatie”.

Wat te doen met pedofielen na hun vrijlating? Moet de burgemeester hier meer macht krijgen. Zie ook het commentaar van de krant.

In sommige andere landen is het toezicht op ‘sex offenders’ vrijwel geprivatiseerd. Zie de sex offender registers in de Verenigde Staten. Deelstaten geven de burger daar de kans om op alfabet, wijk- of straatniveau verkrachters in hun buurt te identificeren. Met foto, kenteken en adres. Jessica’s law voorziet daar in levenslang electronisch toezicht en celstraffen van 25 jaar.

Het Verenigd Koninkrijk geldt in het minder repressieve Europa nog wel als voorbeeld van hoe het ook kan. Daar bestaat een gesloten register voor gewelddadige seksuele delinquenten met een meldplicht en toezicht door de overheid. In Nederland worden terugkerende pedoseksuelen vooral gezien als een (tijdelijk) openbare orde probleem. In bestuurlijk Nederland bestaat daar zelfs een handleiding voor: het Terugkeerscenario Zedendelinquent. Wie kent meer buitenlandse regelingen?

