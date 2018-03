Paraplumoord 30 jaar na dato nog actueel

Op 7 september 1978 stond Georgi Markov nietsvermoedend te wachten op de bus op Waterloo Bridge in Londen. Tot een man met een paraplu hem ‘per ongeluk’ aanstootte, prikte en zich vervolgens snel uit de voeten maakte. Vier dagen later overleed Markov aan hoge koorts door vergiftiging met ricine. Een genadeloze afrekening in James Bond-stijl met de belangrijkste criticus van de Bulgaarse communistische leider Todor Zjivkov, zo oordeelde het Westen. Zorgvuldig in elkaar gezet door de Bulgaarse geheime dienst Darzhavna Sirgurnost (DS), met behulp van de Sovjet-Russische KGB. Maar ieder bewijs ontbrak.

Ook dertig jaar na het overlijden van Markov is het mysterie nog steeds niet helemaal ontrafeld. Afgelopen week dreigde de zaak zelfs te verjaren, maar onder druk van nieuwe onthullingen in de Bulgaarse krant Dnevnik gaat het onderzoek nu toch verder. In Bulgarije begon dat onderzoek pas na de val van Zjivkov in 1989, elf jaar na de feiten. Tot dat jaar bleef de dood van Markov ook onvermeld in Bulgarije.

Drie jaar geleden al onthulde Dnevnik-redacteur Hristo Hristov dat er wel een verdachte was voor de moord: een Deen van Italiaanse oorsprong, Francesco Giullino. Hij begon als een ordinaire smokkelaar op de Balkan, maar kreeg na zijn arrestatie in 1970 van de Bulgaren de keuze: de gevangenis in of voor de DS gaan werken. Giullino koos voor het laatste en werd in 1978 als ‘agent Piccadilly’ naar Londen gestuurd om Markov op te sporen en ‘uit te schakelen’.

De schrijver was in 1968 uit Bulgarije gevlucht en ontpopte zich als journalist voor de BBC World Service, Radio Free Europe en Deutsche Welle tot een van de belangrijkste critici van het Bulgaarse communistische bewind.

Het duurde tot 1993 voor Giullino voor het eerst werd ondervraagd in Kopenhagen. Hij slaagde erin te ontsnappen en verdween spoorloos. Sindsdien deed Sofia er volgens Hristov alles aan om het onderzoek te laten doodbloeden. „Sommige mensen in Bulgarije hebben er geen belang bij dat de ware toedracht over het communistische verleden naar boven komt”, meent de journalist. In officiële verklaringen deden de onderzoekers er alles aan om de paraplutheorie te ontkrachten. Zo zou de capsule die bij de autopsie van Markov in zijn been werd gevonden, veel te klein zijn geweest om een dodelijke dosis ricine te bevatten. En heeft Andrei Tsvetanov, de rechercheur die het onderzoek sinds 1999 leidde, altijd gezegd dat Markov is gestorven door een medische blunder.

Gisteren werd Tsvetanov van het onderzoek gehaald, nadat familieleden en de weduwe van Markov daar in een brief aan de Bulgaarse justitie om hadden gevraagd. Boïko Naïdenov, hoofd van de Bulgaarse inlichtingendienst, meent dat een nieuw team van jongere mensen, „ongehinderd door het verleden”, nu de zaak moet onderzoeken.

Belangrijk voor het onderzoek zijn de archieven van de DS. Die bleven lange tijd gesloten, ook voor de Britse en Deense onderzoekers die er in 1993 naar hadden gevraagd. Zes jaar lang procedeerde Hristov om toch toegang te krijgen tot de documenten. Hij won, en schreef op basis van die nieuwe informatie een reeks artikelen over de moord op Markov.

Daarin kwam hij tot de conclusie dat de dissident inderdaad werd vermoord door Giullino, die hiervoor werd beloond met medailles, luxereisjes en 30.000 dollar. De moord gebeurde weliswaar niet met een paraplu, die diende alleen maar als bliksemafleider. ‘Agent Piccadilly’ beschikte over een door de KGB ontwikkelde pen, waarmee hij door de kleren van Markov heen in zijn been kon prikken. De documenten die Dnevnik afgelopen week publiceerde, bevatten ook een akkoord tussen de DS en de KGB om samen te werken bij moorden, ontvoeringen en sabotage. Voor de operatie ‘Wanderer’, zoals de moord op Markov werd genoemd, had de DS om de ‘technische assistentie’ van de KGB gevraagd.

Na de onthullingen verklaarde Naïdenov zich een voorstander van verder onderzoek. „Het wordt hoog tijd om de schaduwen uit het verleden weg te werken”, vertelde hij aan het persbureau AFP. „Als iemand een moord heeft beraamd moet hij voor het gerecht worden gebracht, ook als die persoon een onderdeel was van de Staat.”

Die nieuwe benadering heeft volgens Hristov behalve met zijn onderzoek ook te maken met de kritiek van de Europese Commissie op de regering in Bulgarije. In juli besliste de Commissie om gedeeltelijk te stoppen met financiële hulp aan Bulgarije omdat het land onvoldoende resultaten behaalt in de strijd tegen corruptie.

Het sluiten van het onderzoek naar Markov zou, na de onthullingen en de kritiek van de EU, ongetwijfeld voor een storm van kritiek hebben gezorgd, meent Hristov. Vandaar dat de Bulgaarse justitie niet anders kon dan het onderzoek voortzetten, met nieuwe onderzoekers.

Ook Scotland Yard heeft nu om toegang tot het archief van de Bulgaarse geheime dienst gevraagd. Volgens de krant Sofia Echo laat het Bulgaarse antwoord nog even op zich wachten.