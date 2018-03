Overleven in Tbilisi

Aan het eind van de dag vlieg ik terug naar Moskou. Mijn vaste chauffeur Archi zal me naar het vliegveld brengen. Met hem heb ik zo ongeveer de hele oorlog in Georgië beleefd. Hij is een dierbare vriend geworden en ik ben als een verloren zoon opgenomen in zijn familie en vriendenkring.Archi werkte tot een jaar geleden als directeur van een Georgische bakkerij in Moskou, die brood leverde aan de vele Georgische restaurants in de Russische hoofdstad. Maar in Tbilisi woonde zijn gezin en op een gegeven moment moest hij terug.Hij kwam in Tbilisi aan toen de demonstraties van de oppositie aan de gang waren. En meteen besefte hij dat zijn land in een crisis verkeerde en het niet makkelijk zou worden om werk te vinden. Van zijn spaargeld en een lening bij de bank kocht hij een bejaarde Lada, die vol zat met Fiat- en Ford-onderdelen. Met die auto hoopte hij als taxichauffeur de kost te verdienen. Maar veel klanten had hij niet. Tot de oorlog uitbrak en hij mij tegenkwam.Archi heeft een scherp politiek verstand. Hij leest de kranten, die weer wat onafhankelijker van de regering zijn geworden, en is ervan overtuigd dat president Saakasjvili een idioot is omdat hij Georgië in een oorlog heeft gestort. Van het nieuwe Georgische bewijs over een geplande Russische inval gelooft hij dan ook niets. ,,Poetin heeft zijn zaakjes veel te goed op orde om een oorlog te wagen”, zei hij al op de eerste dag van het conflict. ,,En die Russen zijn niet zo slecht als ze hier worden afgeschilderd. Ik ken ze, ik heb jaren met ze samengewerkt.”Dankzij de oorlog verdiende hij dus even wat, maar niet genoeg om zijn twee zoons en vrouw van te kunnen onderhouden. Zijn vrouw werkt ook, als naaister in een fabriek. Ze verdient er 2 euro per dag, terwijl de voedselprijzen in Georgië weliswaar lager zijn dan in Moskou, maar toch ook weer niet zo laag dat je van zo’n bedrag kunt leven.En dan heeft Archi ook nog eens een probleemkind, want zijn 15-jarige jongste zoon is in een vechtpartij verzeild geraakt in het Marriott Hotel en heeft daarvoor een gevangenisstraf gekregen van vijf jaar. En zijn 19-jarige oudste zoon, het computerwonder Robi, zit werkloos thuis, omdat er geen geld is om hem naar de universiteit te laten gaan.Zoals het leven van Archi, is dat van veel Georgiërs. Overleven in een ‘jonge democratie’. Gelukkig is het in Georgië, anders dan in Rusland, bijna altijd mooi weer. Bovendien heerst er een Italiaanserige sfeer van Dolce Vita, waardoor dat leven er ondanks alle tegenslag zeer dragelijk is.