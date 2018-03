Overige films

Material Girls (Martha Coolidge, 2996, VS). Hilary en Haylie Duff als tweelingzusjes die de leiding hebben over een noodlijdend cosmeticaconcern. Wezenloze komedie, door The Guardian bestempeld als ‘Duffissimo’. RTL5, 20.30-22.25u.

The Arrival (David Twohy, 1996, Mexico/VS). Verdienstelijke sf-paranoiathriller. Geobsedeerde wetenschapper Charlie Sheen onderneemt speurtocht naar doofpotaffaire rond op mensen lijkende buitenaardse wezens. Inclusief ecologische les over het broeikaseffect. RTL7, 20.30-22.40u.

The Pallbearer (Matt Reeves, 1996, VS). Romantische komedie varieert op The Graduate. Nerd David Schwimmer wordt ingepalmd door moeder (Barbara Hershey) van vergeten klasgenoot op wiens begrafenis hij een toespraak moet houden. Onderwijl heeft hij een oogje op leeftijdgenote Gwyneth Paltrow. RTL5, 22.25-0.15u.