Oud-danser Cristian Catargiu overleden

AMSTERDAM. Cristian Catargiu, van 1992 tot 2002 danser bij Het Internationaal Danstheater in Amsterdam, is op 40-jarige leeftijd overleden. Hij kwam zondag bij een tragisch ongeval met een helikopter om het leven, zo heeft het Danstheater gisteren bekendgemaakt. De uit Roemenië afkomstige Catargiu was tien jaar een gezichtsbepalende danser van het gezelschap. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan de oprichting van Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd in 2001. Hij sloot in 2002 zijn carrière af met een hoofdrol in de jeugdproductie Met Handen en Voeten. Daarna verhuisde hij met zijn vrouw Michèle, voormalig danseres bij het gezelschap, naar Australië om zich daar om te laten scholen tot helikopterpiloot.