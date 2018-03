Oppositie Georgië maakt zich op voor machtsduel

„Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de toedracht van deze gebeurtenissen”, zegt Nino Boerdzjanadze. „Als blijkt dat president Saakasjvili deze oorlog had kunnen vermijden, dan heeft hij een grote fout gemaakt. Een politieke crisis is dan niet te vermijden.”

Sinds de oorlogtoestand in Georgië officieel is opgeheven, heeft de Georgische oppositie zijn tijdelijke solidariteit met de Georgische president Saakasjvili gestaakt. De als vanouds felle strijd tussen regering en oppositie is hervat, met een nieuw wapen in de hand: de president heeft zijn land op een onverantwoordelijke manier in een oorlog gestort en moet daarvoor boeten. Zo riepen de leiders van de Nieuwe Rechten Partij en de Arbeidspartij afgelopen week op tot het aftreden van Saakasjvili en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

De eisen van de 44-jarige Boerdzjanadze zijn minder vergaand. Het heeft alles te maken met het beeld dat ze van zichzelf probeert te scheppen als Georgiës hoop in bange dagen. Tot begin dit jaar was ze parlementsvoorzitter en gold ze als een van de vertrouwelingen van president Saakasjvili. Samen leidden ze de Rozenrevolutie van 2003, die een einde maakte aan het bewind van Edouard Sjevardnadze – ten tijde van de Sovjet-Unie minister van Buitenlandse Zaken.

Maar kort voor de parlementsverkiezingen van afgelopen mei trad ze plotseling af, na een geschil met haar vroegere strijdmakker over de samenstelling van de kieslijst van de regeringspartij. Sindsdien geldt Boerdzjanadze volgens westerse diplomaten in Tbilisi als een serieuze kandidaat voor het presidentschap. Verwacht wordt dat ze elk moment de oprichting van een nieuwe partij aankondigt, die de aanval op de regering zal inzetten.

Tot openlijke kritiek op president Saakasjvili laat Boerdzjanadze zich niet overhalen. „Zolang het onderzoek niet is afgerond, wil ik geen uitspraken doen over wie schuld heeft aan het uitbreken van de oorlog. Voorop staat dat Rusland ons wilde provoceren en dat dit is gelukt.”

Ze vervolgt dat het in het landsbelang is dat de regering in tijden van nationale crisis op een democratische manier handelt. „Het huidige politieke conflict moet binnen het raamwerk van de grondwet worden opgelost. Aan demonstraties van de oppositie heeft ons land nu geen behoefte.”

En dan is er natuurlijk nog een andere kwestie dan het politieke lot van Saakasjvili en dat is de toekomst van Abchazië en Zuid-Ossetië. Heeft ze nog hoop dat die gebieden ooit weer bij Georgië zullen horen, nu hun onafhankelijkheid door Rusland is erkend en het Westen niet anders kan dan die onder protest te accepteren? „Ik wil in de eerste plaats mijn medeleven betuigen aan de slachtoffers aan beide kanten”, zegt ze plechtig. „We moeten alles doen om de verhoudingen met die gebieden te herstellen. Voorlopig zijn die natuurlijk goed verpest. Maar ik ben ervan overtuigd dat er op termijn een overeenkomst mogelijk is. Ik hoop dat met behulp van de internationale gemeenschap het vertrouwen tussen beide partijen weer snel kan worden opgebouwd en dat het geen vijftig jaar zal duren. De huidige agressie bestaat alleen tussen politici en niet tussen gewone mensen. De Zuid-Osseten en Georgiërs hebben het tenslotte jarenlang heel goed met elkaar kunnen vinden. Maar sinds Rusland zich ermee bemoeit is het mis.”

Behalve Boerdzjanadze geven ook andere oppositiepolitici dezer dagen de voorkeur aan verzoening boven protest. Zoals de felle dertiger Kacha Koekava, de voorzitter van de Conservatieve Partij, die evenwel veel kritiek op de Georgische president heeft. „De oorlog is het resultaat van de onverantwoorde politiek van Saakasjvili van de afgelopen jaren”, zegt hij in de vergaderzaal van het partijbureau. „In die jaren is er een autocratisch systeem ontstaan, dat een terreur tegen de oppositie voert. Zolang Saakasjvili aan de macht blijft, heeft Georgië geen toekomst.”

Toch eist Koekava op dit moment niet het aftreden van de Georgische president. „Wij willen dat Saakasjvili de democratie weer respecteert. Hij moet het kiessysteem veranderen, vrije media toelaten en een justitieel systeem invoeren dat niet misdadig optreedt, zoals nu het geval is. Alleen dan zijn er op de langere termijn eerlijke verkiezingen mogelijk.”

Volgens Koekava moet de oppositie zolang mogelijk redelijk proberen te blijven. „Als Saakasjvili de dialoog met ons aangaat, dan is er geen reden voor politieke onrust. Maar ik ben er niet zeker van of hij die dialoog wil. In dat geval zullen er nieuwe protesten komen. Mijn hoop is op de Verenigde Staten gevestigd, die ook beloftes wil van democratische hervormingen. Als de internationale druk groot is, luistert Saakasjvili misschien wel.”

Maar vooralsnog is het de oppositie die onder druk staat van de regering. Oppositiepolitici worden geïntimideerd en onder valse voorwendselen gearresteerd. Koekava: „Iedereen die tegen Saakasjvili is, wordt sinds vorig jaar een Russische spion genoemd. De afgelopen week is onze partijleider van het district Zoegdidi gearresteerd op verdenking van illegaal wapenbezit, een klassieke beschuldiging die in alle voormalige republieken van de Sovjet-Unie wordt gebruikt om tegenstanders te arresteren. Je hoeft iemand alleen maar op te pakken en vervolgens een pistool in zijn kast te verstoppen. Bij andere partijen heeft de politie invallen gedaan.”

Tijd voor een tegenactie in de vorm van een verenigd protest? „We voeren nog geen druk uit” , zegt hij. „Onze eerste zorg is dat de Russische troepen van ons grondgebied verdwijnen. Pas als zij weg zijn, komt Saakasjvili aan de beurt.”

En maakt mevrouw Boerdzjanadze dan een kans om hem op te volgen? Nee, meent Koekava resoluut. „Ze geniet te weinig sympathie onder de bevolking. Om de eenvoudige reden dat ze Saakasjvili te lang heeft gesteund bij het vervalsen van de uitslagen van de presidentsverkiezingen in januari en de onderdrukking van de oppositie.”

Reportages uit Georgië en Zuid-Ossetië: nrc.nl/georgie