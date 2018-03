Opnieuw aanvallen op Shell in de Nigerdelta

Rebellen hebben in de olierijke Nigerdelta weer een olie- en gasverzamelstation van energiebedrijf Shell aangevallen. Eerder deze week werd al een dergelijk station aangevallen, ook van Shell. Daarbij werd een bewaker gedood.

Bij een verzamelstation komt olie en gas uit verschillende putten samen, en wordt van daaruit verder getransporteerd.

De aanvallen van afgelopen week illustreren de grootschalige chaos en criminaliteit waarvan in de Nigerdelta inmiddels sprake is. De afgelopen tien jaar zijn de onlusten heftiger geworden, uit onvrede over de scheve verdeling van de olie-inkomsten. Rebellengroepen, veiligheidstroepen en het staatsleger zijn in bijna constante staat van oorlog.

Of de recente aanslagen de olieproductie in Nigeria verder hebben aangetast, is niet bekend. De productie is de afgelopen jaren al fors teruggelopen.

Op de mondiale olieprijzen hebben de onlusten in Nigeria ogenschijnlijk geen effect gehad. De prijzen reageren nu vooral op berichten over de financiële crisis in Amerika. De angst heerst dat de crisis de wereldeconomie zal afremmen, of zelfs in een recessie duwt. In dat geval zal de mondiale vraag naar olie, die nu nog groeit, afnemen. Handelaren en beleggers stappen daardoor uit termijncontracten voor olie, en switchen naar bijvoorbeeld goud of Amerikaanse schuldpapieren. Afgelopen juni bereikten de olieprijzen op de verschillende termijnmarkten een tijdelijk hoogtepunt van 147 dollar per vat. Vandaag kwamen ze uit op 94 dollar per vat.

In Nigeria heeft EU-commissaris Andris Piebalgs (Energie) financiële en politieke steun toegezegd voor de aanleg van een 4.300 kilometer lange gaspijpleiding die vanuit Nigeria, dwars door de Sahara, naar Algerije moet leiden. De EU hoopt via dit project zijn afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. De pijpleiding kost naar schatting 15 miljard euro, en kan in 2016 gereed zijn. Het Russische staatsbedrijf Gazprom wil ook deelnemen aan het project.