Opnamestop van tbs-kliniek blijft

Den Haag, 17 sept. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA)handhaaft voorlopig de opnamestop voor tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken. Ze constateert dat de kliniek werkt aan verbeteringen, maar wil afwachten tot de situatie weer volledig op orde is. Dat schreef ze gisteren aan de Tweede Kamer. Albayrak maakte in juni bekend dat de tbs-kliniek geen nieuwe patiënten meer opneemt, nadat een vertrouwenscrisis was ontstaan tussen de directie en het personeel van Oldenkotte.