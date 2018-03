Opgewerkt enzym beschermt tegen overdosis cocaïne

Rotterdam. Onderzoekers van de University of Kentucky zijn erin geslaagd een stof te bereiden die cocaïne in het bloed kan afbreken voordat het zijn werking doet. Zij deden dat door het enzym butyrylcholinesterase (BChE) werkzamer te maken dan het van nature is. BChE is een enzym dat in het menselijk bloedplasma voorkomt en dat, onder meer, in staat is cocaïne om te zetten in stoffen die niet biologisch actief zijn. Maar het enzym doet het te traag om cocaïnevergiftiging te voorkomen. De onderzoekers wisten het enzym tweeduizend keer zo efficiënt te maken (Journal of the American Chemical Society, 24 september). Het aangepaste enzym bleek in staat muizen te beschermen die een overdosis cocaïne hadden gekregen.