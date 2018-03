Onbekend nummer Herman Brood

HILVERSUM. Het nummer Papa komt niet thuis vanavond van Herman Brood beleefde maandagavond zijn radiodebuut. Het lied werd tien jaar geleden opgenomen, maar was in het radioprogramma BNN Today pas voor het eerst op de radio te horen. Papa komt niet thuis vanavond is nooit uitgebracht. De in 2001 overleden zanger nam het op met zijn vriend MC Drama. Pieter Both, voorman van de band Beef en goede bekende van Brood, heeft het nummer uitgebracht via zijn website playmeloud.com. De opbrengsten van het nummer gaan naar hulporganisatie Warchild.