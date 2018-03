Omzet blijft gelijk bij Super de Boer

Amersfoort, 17 sept. Klanten hebben bij supermarktconcern Super de Boer in het derde kwartaal voor 470 miljoen euro gekocht. In dezelfde periode vorig jaar was dit hetzelfde bedrag, maar met gemiddeld 29 winkels minder. Dat maakte Super de Boer gisteren bekend. De omzet exclusief de omzet van de franchisewinkels bedroeg 373 miljoen euro. Vorig jaar was dit nog 369 miljoen euro. ”Wij zijn tevreden over deze ontwikkeling”, aldus bestuursvoorzitter Jan Brouwer.