NRC begint website met nieuws en achtergrond in Engels

Rotterdam. nrc.nl is gisteren begonnen met de Engelstalige website nrc.nl/international. Deze richt zich op buitenlanders die geen Nederlands kunnen lezen en wel geïnteresseerd zijn in Nederlandse kwaliteitsjournalistiek. Op nrc.nl/international staat dagelijks een selectie van nieuwsberichten, achtergrondverhalen, reportages en opiniestukken over Nederlandse onderwerpen met een grensoverschrijdend belang. Daarbij valt te denken aan de militaire missie in Uruzgan, het integratie- en Europadebat, multinationals en financiële instellingen en het koningshuis. De nieuwe website biedt tevens een discussieforum over actuele kwesties. nrc.nl werkt samen met Spiegel Online, gelieerd aan het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Deze site beschikt over een uitgebreide Engelstalige sectie die al partnerschappen onderhoudt met internationale publicaties als de International Herald Tribune, BusinessWeek en The New York Times. Een tweede partner is DutchNews.nl. Deze site publiceert dagelijks korte nieuwsberichten over Nederland in het Engels.