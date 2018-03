Nieuwe schildwesp ontdekt bij Naturalis

Rotterdam. Er is een nieuwe schildwespensoort ontdekt op het terrein van natuurmuseum Naturalis in Leiden. De schildwesp, van het geslacht Rhysipolis, was een van de 1.402 gevonden soorten bij een inventarisatie ter gelegenheid van het 33,3-jarig bestaan van de Stichting European Invertebrate Survey, een vrijwilligersorganisatie die het verspreidingsgebied van ongewervelde diersoorten in kaart brengt. Schildwespen (Braconidae) leggen hun eitjes in larven van andere insekten. Op het terrein bleken verrassend genoeg wel 800 insectensoorten en 77 gewervelde dieren te leven. Volgens Naturalis is het verrassend dat er zoveel soorten leven in een vrij klein en verstedelijkt gebied.