Gezien de grote namen die zich voor de cast van de erotische thriller Deception hebben laten strikken moet iemand heimelijk hebben gedacht dat dit de Basic Instinct van de 21ste eeuw had kunnen worden. Maar het speelfilmdebuut van voormalig commercialregisseur Marcel Langenegger doet niet heel erg hard z`n best om iets toe te voegen aan een genre dat toch al veel te veel met de nepglamour van de te brede schoudervullingen van de jaren tachtig wordt geassocieerd. Succesvolle New Yorkers hebben het te druk om normaal aan een date te komen, dus is er `The List`, een soort telefoonketting die mannen én vrouwen aan anonieme seksafspraakjes helpt. Behalve de naaktheid van je lichaam is het streng verboden naam, adres en andere persoonlijke details prijs te geven. Intimiteit zonder ingewikkeldheden, noemt Charlotte Rampling dat, die een soort oppermadam speelt. Dat gaat mis natuurlijk, want de schattig-sullige accountant Ewan McGregor wordt toch een beetje verliefd op de mooie Michelle Williams. En in wat voor bochten wringt de film zich dan om én sexy én moralistisch te zijn.