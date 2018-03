Nare spiegels

Mirrors is de zoveelste in een lange reeks van Aziatische horrorfilms die een Amerikaanse remake hebben gekregen, en niet de slechtste. Kiefer Sutherland speelt een politieman die na een schietincident zijn baan en en zijn gezin is kwijtgeraakt en gedwongen is een baantje nemen als nachtwaker in een warenhuis, of wat daar van over is na een grote brand. In deze ruïne zijn alleen de talloze spiegels nog brandschoon en met die spiegels is iets engs aan de hand. Er zitten demonen in. Dat leidt tot een paar echt enge scènes waarin het spiegelbeeld iets anders begint te doen - en zelden iets aangenaams- dan de arme drommel die voor de spiegel staat. Als de spiegelgeesten ook achter zijn ex-vrouw en zijn kinderen aan gaat, moet Sutherland iets doen. Bevat twee bijzonder gruwelijke scènes en ontstellend banale dialogen. De onbevredigende ontknoping doet vermoeden dat de makers mikken op een vervolg.