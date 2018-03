Nachtvlinder

Op uitnodiging van restaurateur/auteur Stephane Reynaud was ik vorige week met dertig journalisten op een excursie naar Rungis. 35 procent van al het vlees dat binnen de regio Parijs wordt geconsumeerd, passeert de poorten van deze megamarkt. Zo ook 45 procent van alle fruit en groenten, en 50 procent van alle vis, schaal en schelpdieren. Een groot deel hiervan gaat naar de Parijse horeca.

Wie zich daarbij voorstelt dat een kok als Stephane iedere nacht in eigen persoon de kieuwen van de kabeljauw komt controleren, vergist zich. Daar heeft hij inkopers voor. En een van zijn beste inkopers is Valéry.

Meteen toen hij Valéry introduceerde, kon ik me daar alles bij voorstellen. Met haar dikke rode bodywarmer en matching alpino en lippenstift, zag ze eruit als de ongekroonde koningin van het rijk Rungis. Geen handelaar die het handjeklap van haar zou durven winnen, en anders kon ze hem nog altijd bedwelmen met haar dodelijk zoete parfum.

Kordaat deelde Valéry witte jassen, baretten en sloffen uit en zette koers richting La Maree. Wij volgden, als schimmige slaapwandelaars achter een oplichtend vuurvliegje. Onvermoeibaar kwebbelend leidde onze gids ons door de immense vishal. We zagen lijngevangen zeebaarzen (een wakkere culicollega pakte er een beet om te zien of-ie nog lijkstijf was, wat niet zo was), dikbuikige Atlantische tonijnen (andere tonijnen mogen we echt niet meer eten van Valéry; er zit chemische rode kleurstof in om ons te doen geloven dat ze vers zijn), een gemeen kijkende, levensgrote haai, en stapels en stapels juten zakken met mosselen.

We namen een kijkje in de viviers, de bassins van waaruit de kreeften levend worden verkocht, en we bleven opvallend lang hangen rondom de oesters van de firma Reynaud. Geen familie van Stephane, zo bleek bij navraag, maar wel toevallig het bedrijf van de echtgenoot van Valéry. „Ik had onmogelijk kunnen trouwen met iemand die niet in Rungis werkt”, vertrouwde ze ons toe. „Mijn leven speelt zich af in de nacht.”

Morgen vertel ik je over de vleeshal en de triperie. Vandaag kook ik Stephane’s moules marinières, uit zijn boek A Propos Bistro.

Voor 2-3 personen:

150 ml witte wijn

50 g roomboter

3 tenen knoflook, fijngehakt

1 flinke sjalot of 2 kleintjes, fijngehakt

½ bosje peterselie, fijngehakt

2 kilo mosselen, schoonmaakt

Breng de wijn in een grote pan aan de kook. Voeg de boter, knoflook, sjalot en peterselie toe. Laat 5 minuten pruttelen en doe de mosselen in de pan. Zet het deksel erop en laat, terwijl je de pan regelmatig omschud, zachtjes koken. Zodra de schelpen open zijn, zijn de mosselen gaar. Stephane Reynaud geeft daarvoor 10 minuten aan, maar dat is veel te veel. Denk eerder aan 3 of 4.

