N96: alles behalve printen

Als je de reacties op het weblog Hebben mag geloven, kijken er bijna net zoveel mensen uit naar de komst van de Nokia N96 als de Apple iPhone 3G, afgelopen zomer. De N96 is een smartphone die voortborduurt op het concept van de alles-in-één computer zoals voorganger N95 dat was: muziek- en videospeler, goede foto- en videocamera en navigatiesysteem. Eigenlijk heeft Nokia alles behalve een printer in de telefoon gepropt.

De N96 heeft vergeleken met zijn voorganger een meer afgeronde vorm en meer geheugen (16 GB) gekregen. Daarnaast is er een nieuwe functie bijgekomen: live tv kijken via de ingebouwde DVB-H ontvanger. Dat werkt voorlopig alleen met een KPN-abonnement, de enige provider die deze telefoon de komende maand verkoopt. Maar of je daarna ook tv kunt kijken met een simkaart van een andere firma, is nog niet bekend.

Marc hijink

