Muziek: KCO wordt beloond

Het Koninklijk Concertgebouworkest krijgt in de komende vier jaar een extra subsidie van anderhalf miljoen euro per jaar uit een budget voor internationale excellentie. Ook twee andere kunstinstellingen krijgen zo’ n extra subsidie, maar het is nog niet bekend welke dat zijn. Wel is duidelijk dat die gevestigd zijn in Den Haag en Rotterdam en dat het geen podiumkunstinstellingen hoeven te zijn.

De afgelopen vier jaar kreeg het orkest iets meer dan vier miljoen per jaar van het rijk en zes miljoen van de gemeente Amsterdam. Het Concertgebouworkest had het rijk en Amsterdam gevraagd om een subsidieverhoging van in totaal drie miljoen euro om zijn internationale toppositie te kunnen handhaven, ook met hogere salarissen, omdat musici elders vaak beter worden betaald.

Amsterdam, dat het orkest nu met 6 miljoen per jaar subsidieert, komt 10 oktober met subsidievoorstellen voor de komende vier jaar. Het Concertgebouworkest hoopt op een half miljoen per jaar extra.

Directeur Jan Willem Loot van het Concertgebouworkest is „buitengewoon tevreden” met de subsidieverhoging. „Die is uitzonderlijk, zeker gezien de financiële nood op de kunstbegroting.” Onduidelijk is nog welke voorwaarden Plasterk verbindt aan de subsidieverhoging. Eerder dit jaar gaf het orkest aan minder nieuwe muziek en minder operabegeleidingen te willen spelen.

Opera Zuid, dat de afgelopen jaren met 1,2 miljoen werd gesubsidieerd, krijgt er 85.000 euro per jaar bij. De andere orkesten en operagezelschappen behouden hun huidige subsidie, met een efficiencykorting van 1,7 procent. Minister Plasterk vraagt volgend jaar een advies aan de Raad voor Cultuur over het orkestenbestel en de normen voor de subsidies.

Het Holland Festival krijgt van het rijk 162.100 euro extra per jaar boven de 2,777 miljoen die het nu nog krijgt.

Directeur Johan Dorrestein van het Holland Festival berekent dat van de 162.100 euro extra na inflatie en een generieke korting slechts 50.000 euro overblijft. „Dat is tien procent van de 500.000 euro extra die wij hadden gevraagd. Maar we zijn niet van plan om slechts tien procent van onze ambities te gaan realiseren. We beraden ons op hoe we toch zoveel mogelijk kunnen doen en aan meet geld kunnen komen. Dat wordt wel moeilijk, want de concurrentie op sponsorgebied is groot.”