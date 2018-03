Musea: geld voor restauratie

Grote klappen vallen er niet in de sector beeldende kunst in de cultuurbegroting 2009-2012. Veel presentatie-instellingen mogen de door de Raad voor Cultuur voorgestelde verhoging van hun budget houden. Er wordt 2,4 miljoen extra uitgetrokken voor musea. De Kunstkoopregeling blijft behouden; Plasterk trekt daarvoor jaarlijks 0,8 miljoen euro uit.

„Over de inhoud van de Cultuurnota zijn wij ronduit positief”, aldus Bert Holvast, directeur Federatie van Kunstenaarsverenigingen. „De hoofdlijnen zijn goed. Dat mag ook wel eens gezegd worden.”

De bestaande budgetten van de dertig musea en erfgoedinstellingen die tot de basisinfrastructuur behoren, blijven gelijk. Diverse musea krijgen extra ondersteuning omdat zij te kampen hebben met achterstallig onderhoud of restauratiekosten: het Teylers Museum (plus 500 duizend euro), het Joods Historisch Museum (plus 800 duizend euro), het Nederlands Openluchtmuseum (plus 600 duizend euro) en het Zuiderzeemuseum (plus 250 duizend euro). Het Nederlands Fotomuseum krijgt er jaarlijks 250 duizend euro bij.

Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen vanaf volgend jaar gratis naar alle Nederlandse musea. Minister Plasterk stelt hier jaarlijks 5,4 miljoen euro voor beschikbaar.

De Mondriaan Stichting, het sectorinstituut van de beeldende kunst, krijgt een half miljoen euro extra voor het versterken van de internationale positie van musea voor hedendaagse kunst. Daarnaast krijgt ze 1 miljoen euro extra voor de programmering van presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven.

Plasterk verdubbelt de subsidie van het Fries-Groningse fotofestival Noorderlicht tot een half miljoen euro, in het kader van de regionale spreiding. „Zonder deze herijking had Noorderlicht niet kunnen voortbestaan”, aldus festivaldirecteur Ton Broekhuis. „Inmiddels hadden we namelijk wel een mooi gebouw, maar geen geld om de huur te betalen en activiteiten te ontplooien.”