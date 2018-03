Minister Plasterk handhaaft rust in omroepbestel

Den Haag, 17 sept.Minister Plasterk (Media, PvdA) handhaaft ook volgend jaar de rust in Hilversum. Zijn voorgangster, staatssecretaris Medy van der Laan (D66), was van plan het omroepbestel flink om te gooien, maar sinds het aantreden van Plasterk waait er een nieuwe wind vanuit Den Haag. Dat blijkt ook uit de mediabegroting 2009 die gisteren is gepresenteerd. Plasterk wil de gevolgen van eerdere bezuinigingen op de publieke omroep repareren. In het coalitieakkoord werden daarover al afspraken gemaakt. Daaruit vloeit voort dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) komend jaar 50 miljoen euro extra kan besteden. Dat geld moet worden ingezet voor ”herstel van de programmering van de landelijke publieke omroep en dekking van de tekorten op hun begroting”, schrijft Plasterk.De programmering moet volgens de minister met name worden verbeterd op het gebied van drama. Van het extra geld wordt 15 miljoen euro ingezet voor dit genre. Verder is de NPO van plan extra geld aan te wenden voor het `verrijken` van de programmering en het verkorten van de zomerstop.