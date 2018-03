`Minderjarigen later voor de rechter`

Rotterdam. De verplichte aanwezigheid van ouders bij strafprocessen met minderjarigen zal contraproductief uitpakken voor snelrechtprocedures in het jeugdstrafrecht. Het zal niet mogelijk zijn jongeren binnen een half jaar na hun aanhouding voor de rechter te brengen. Dat schrijft de Raad voor de Rechtspraak in een brief aan minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) in reactie op het wetsvoorstel `versterking positie slachtoffers`, dat deze maand in de Eerste Kamer wordt besproken. Onder druk van de Tweede Kamer is daarin opgenomen dat ouders van minderjarigen die terecht staan bij de zitting aanwezig moeten zijn. Bij afwezigheid moet de behandeling worden opgeschort.