'Meer troepen VS in Afghanistan nodig'

De hoogste Amerikaanse commandant in Afghanistan heeft gisteren gezegd nog duizenden Amerikaanse militairen extra nodig te hebben tegen de Talibaan bovenop de geplande versterkingen die de komende maanden arriveren.

President Bush maakte vorige week bekend dat in november 1.000 mariniers naar Afghanistan gaan en in januari nog 4.000 militairen. Er zijn nu 33.000 Amerikaanse militairen. Generaal David McKiernan zei gisteren tegen journalisten dat hij nu te weinig grondtroepen heeft waardoor hij is gedwongen meer vanuit de lucht aan te vallen, ten koste van hogere verliezen onder burgers.

De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties maakte gisteren in Genève juist bekend dat dit jaar al bijna 1.500 Afghaanse burgers zijn gedood, een stijging van 39 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Onder de doden zijn 800 die aan de Talibaan en gelijkgestemden worden toegeschreven en 577 aan Afghaanse troepen en hun door de VS geleide buitenlandse bondgenoten. Volgens de VN is het aantal slachtoffers van de Talibaan meer dan de helft hoger dan vorig jaar, maar is ook het aantal burgerdoden bij Afghaanse en geallieerde aanvallen aanzienlijk gestegen. McKiernan zei overigens ook dat hij de procedures voor het gebruik van dodelijk geweld heeft aangescherpt.

Admiraal Mike Mullen, Amerika’s hoogste militair, sprak vandaag met Pakistaanse militaire en regeringsfunctionarissen, onder andere over de toegenomen Amerikaanse aanvallen op Talibaandoelen binnen Pakistan. Een Amerikaanse grondaanval op 3 september leidde tot grote woede bij de bevolking. Het Pakistaanse leger maakte gisteren bekend dat zijn manschappen het bevel hebben gekregen het vuur te openen als Amerikaanse troepen opnieuw op Pakistaans grondgebied actief zijn. Volgens Amerikaanse functionarissen gebruiken Talibaan-eenheden Pakistan toenemend als uitvalsbasis voor aanvallen in Afghanistan. (Reuters, AP, AFP)