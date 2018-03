Luchthaven Gatwick bij Londen staat te koop

Luchthaven Gatwick bij Londen staat vanaf heden te koop. Dit heeft de Spaanse eigenaar vandaag bekendgemaakt.

„We hebben besloten om ogenblikkelijk met het verkoopproces van Gatwick Airport te beginnen”, zei Colin Matthews, de directeur van uitbater BAA in een verklaring. Het voormalige Britse overheidsbedrijf BAA is sinds 2006 in handen van een consortium onder leiding van Grupo Ferrovial, een Spaanse multinational in bouw, infrastructuur en vastgoed.

Het besluit tot verkoop volgt op een uitspraak van de Britse toezichthouder op mededinging, de Competition Commission, die vorige maand oordeelde dat de greep van BAA op de markt te groot was. BAA is eigenaar van zeven luchthavens in Groot-Brittannië, waaronder de grootste: Heathrow, Gatwick en Stansted. De Competition Commission wil dat BAA drie luchthavens verkoopt. Het bedrijf benadrukte vandaag dat het de andere zes wil behouden.

Gatwick is met 35 miljoen passagiers in 2007 nummer twee in de stal van BAA – Heathrow is de grootste met 68 miljoen passagiers in 2007 – en kan volgens analisten tussen de 2 en 3 miljard pond opleveren (2,5 tot 3,7 miljard euro).

Virgin Atlantic Airways, de onderneming van tycoon Richard Branson, heeft zich meteen gemeld als gegadigde voor overname. Andere mogelijke bieders zijn Credit Suisse, de Australische Macquarie Group en het Duitse bouwbedrijf Hochtief. Ook Fraport, het beursgenoteerde bedrijf dat de luchthaven van Frankfurt runt, gaf eerder aan een belang te willen nemen in Britse luchthavens.

Schiphol volgt de ontwikkelingen „met belangstelling”, zegt een woordvoerder. „Er zijn veel interessante opties in Europa en elders, maar wat zich hier wreekt is dat we niet naar de beurs mogen.” Schiphol is in handen van de staat en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam. De wens van de luchthavendirectie om te privatiseren is door de zittende regering in de ijskast gezet. Schiphol mág als overheidsbedrijf wel investeren in buitenlandse luchthavens; zo heeft het belangen in New York (JFK) en het Australische Brisbane.

De uitspraak van de Competition Commission in Groot-Brittannië kan een precedentwerking hebben voor de Europese Unie. Ook in veel andere lidstaten is het bezit van luchthavens geconcentreerd bij enkele bedrijven. In Frankrijk heeft ADP de drie grote luchthavens van Parijs en elf kleinere vliegvelden in handen.

Schiphol, dat ook Rotterdam Airport en Lelystad bezit, voelt zich niet aangesproken. „Wij concurreren met luchthavens over de grens”, zegt de woordvoerder.